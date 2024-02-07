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09:31, 7 февраля 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах

«Украинские новости»: в Хмельницкой области Украины раздаются звуки взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Хмельницкой области Украины прозвучали звуки взрывов. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на «Украинские новости».

Подробности и обстоятельства происшествия в настоящий момент не приводятся. Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram-канале, что крылатые ракеты обогнули Винницу и полетели в направлении Хмельницкой области.

Утром 7 февраля на территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прозвучали в Киеве и Николаеве, а также в Киевской и Черкасской областях.

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      Глеб Палехов
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