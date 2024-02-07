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09:17, 7 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о мощном взрыве в центре Киева и работе ПВО

В Киеве утром 7 февраля произошел мощный взрыв, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leo Correa / AP

В центре Киева произошел мощный взрыв, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«В эти минуты раздался очень мощный взрыв в центре», — сказал собеседник агентства. Украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале также проинформировало о повторных взрывах в городе.

Кроме того, киевский мэр Виталий Кличко в Telegram заявил, что в столице оказались повреждены две высоковольтные линии, поэтому часть потребителей осталась без электроэнергии.

Ранее сообщалось о повреждении нежилой инфраструктуры в Харькове. Как отмечалось, в городе прогремели взрывы. Кроме того, детонации были зафиксированы в Киеве, Николаеве, Киевской и Черкасской областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Кристина Есикова
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