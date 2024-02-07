Врач перечислила россиянкам опасные привычки после мытья волос

Трихолог Татьяна Егорова: хождение с полотенцем после мытья волос загрязняет их

Трихолог Татьяна Егорова перечислила россиянкам опасные привычки после мытья волос. Соответствующий комментарий приводит «ФедералПресс».

В первую очередь специалистка призвала не ходить после мытья с полотенцем на голове дольше пяти минут, поскольку создается паровая баня, которая загрязняет волосы. «Корни волос прилегают близко к коже, усиливается выделения из сальных желез, от этого волосы больше загрязняются. Поэтому сушите волосы феном сразу после мытья», — посоветовала врач.

Кроме того, по словам Егоровой, также не рекомендуется ложиться в постель с мокрыми волосами. Она пояснила, что подушка впитывает с волос влагу, которую любят пылевые клещи. «После принятия душа нужно тщательно просушить корни волос и расчесать пряди по всей длине. Допустимо, чтобы они были только слегка влажные», — уточнила специалистка.

Ранее в феврале блогерша Белаллюр с никнеймом belallure раскрыла действенный способ отрастить волосы. Так, юзерша посоветовала вскипятить воду и промыть ею ветки розмарина. Затем она призвала налить в емкость полстакана масла авокадо, добавив в него розмарин с небольшим количеством воды.

