Захарова упрекнула западных экологов в нежелании спасти косаток в Японии

Захарова упрекнула экологов на Западе в нежелании спасти косаток в Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала ситуацию с косатками, застрявшими во льдах у берегов Японии. Она упрекнула западных экологов в нежелании помочь им.

Дипломат обратила внимание на сообщения о том, что косаток можно спасти, для этого, по заверениям специалистов, не требуется полноценных ледоколов, достаточно судна минимального ледового класса, которое прикрыло бы животных от ветра и создало бы полынью, чтобы они могли выплыть.

Захарова отметила, что у Японии подобное оборудование есть, или, по крайней мере, было. «Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» — задалась вопросом официальный представитель МИД.

Группа из примерно 15 косаток застряла в дрейфующих льдах в районе японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. По сообщениям японской стороны, в Раусу нет специалистов и техники, которые могли бы помочь косаткам.

Как сообщал Telegram-канал Mash, единственный способ спасти животных — прорубить колею во льду при помощи ледокола. Российские спасатели имеют возможность провести такую операцию, но у них нет права действовать в акватории Японии без разрешения властей. Активисты из фонда «Свободу косаткам и белухам» отправили обращения в Росприроднадзор и МИД РФ, чтобы ускорить процесс выдачи разрешения от Токио.

