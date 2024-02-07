Спецслужбы Запада пытались вербовать российских дипломатов

Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников посольства России в Польше

Сотрудников дипломатического представительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, рассказал российский посол в Варшаве Сергей Андреев. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что к дипломатам подходили с предложением сотрудничать с западными спецслужбами. «Вхолостую, коллеги реагировали как положено», — подчеркнул посол. По его словам, в консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске, Кракове, Познани работают высококвалифицированные сотрудники.

«Перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с попытками вербовки спецслужбами западных стран. По ее словам, сотрудники российских дипмиссий получают пуш-уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в свете проведения специальной военной операцией (СВО) России на Украине.