69-я параллель
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14:07, 7 февраля 202469-я параллель

Жителей российского региона предупредили о 50-градусном морозе

Жителей Якутии предупредили о наступлении 50-градусного мороза

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Жителей Якутии предупредили о наступлении 50-градусного мороза на северо-востоке этого российского региона. Об этом сообщается на портале Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу среды (УГМС).

Согласно прогнозу, такая температура ждет регион в четверг, 8 февраля, до этого уровня она опустится ночью. 9 февраля столбик термометра опустится еще ниже.

«На побережье Арктики местами порывистый ветер до 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -40 — -45, при снеге -30 — -35, в низинах северо-востока -49 — -54 градуса», — сообщили в УГМС. При этом в других районах республики будет несколько теплее — днем на юге и юго-западе Якутии потеплеет до -17 — -22 градусов.

Ранее сообщалось, что с 7 февраля в Москве и области закончится мартовское тепло, ожидаются январские морозы.

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      Марк Леонов
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