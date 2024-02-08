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11:14, 8 февраля 2024Экономика

Американцы задолжали банкам рекордную сумму

Долг домохозяйств США за 2023 год достиг рекордных 17,5 триллиона долларов
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Alvin Baez / Reuters

В 2023 году задолженность американцев банкам выросла до рекордной суммы в 17,5 триллиона долларов. О том, что домохозяйства задолжали рекордную сумму, со ссылкой на данные федерального резервного банка Нью-Йорка пишет РИА Новости.

«Совокупные долги домашних хозяйств достигли 17,5 триллиона долларов в четвертом квартале 2023 года», — говорится в документах регулятора. По данным банка, это значение стало максимальным за всю историю ведения статистики. Отмечается, что только за последние три месяца года общая задолженность граждан США выросла на 212 миллиардов долларов.

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В банке рассказали, что долги по кредитным картам увеличились на 50 миллиардов долларов (до 1,13 триллиона), по автокредитам — на 12 миллиардов долларов (до 1,61 триллиона). Задолженность американцев по ипотеке возросла на 112 миллиардов, до 12,25 триллиона долларов.

Ранее финансист Андрей Пономарев посоветовал россиянам не отказываться от кредитов в 2024 году, несмотря на высокие ставки банков. Он напомнил, что многие банки при принятии решения об одобрении кредита руководствуются «правилом сорока процентов» — выплаты заемщика не должны превышать 40 процентов от его месячного дохода. Таким образом, гражданин с доходом в 100 тысяч рублей при текущих ставках может получить кредит на 400 тысяч рублей в год.

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