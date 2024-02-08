Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России

Forbes: миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства в 2022 году

Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов еще в сентябре 2022 года отказался от российского гражданства и с тех пор попадает в страну только по бизнес-визе. Об этом со ссылкой на документы, предоставленные самим бизнесменом, пишет Forbes.

Еще в 1990-е годы Анисимов получил гражданство Доминиканской Республики. В дополнение в декабре 2022 года он стал обладателем паспорта Хорватии, что указано в уведомлении, поданном в Регистрационную палату Великобритании.

Миллиардер утверждает, что у него не осталось никаких активов в России. Coalco и компанию ООО «Большое Домодедово», которая оформляет ему визу, он передал менеджерам. По данным Forbes, у Анисимова остаются активы в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и африканских странах. Его состояние издание оценивает в 1,6 миллиарда долларов.

С начала 2022 года о своем отказе от российского гражданства заявили основатель холдинга Freedom Finance Тимур Турлов (Казахстана), основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян (Армения), инвестор Юрий Мильнер (Израиль), основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский (Великобритания), основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков (Кипр) и основатель и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров (Кипр).