Шестой российский миллиардер с 2022 года отказался от российского паспорта

Forbes: глава энергетической компании «Арети» Макаров отказался от гражданства России

Российский миллиардер Игорь Макаров, основатель и глава энергетической компании «Арети», отказался от российского паспорта в 2023 году. Как следует из его профиля на сайте американского Forbes, теперь он является только гражданином Кипра.

В рейтинге богатейших людей мира Макаров с состоянием 2,2 миллиарда долларов занимает 1368 место, также он является пятым по размеру состояния гражданином Кипра. Сам миллиардер выход из российского гражданства не комментировал.

Новый паспорт Макаров получил в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах. В последние годы бизнесмен живет между Кипром, американской Флоридой и северной Италией. Несмотря на это, в 2022 году, после начала боевых действий на Украине, санкции против него ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Ранее от российского гражданства отказались пять бывших или нынешних членов списка Forbes — основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (ныне гражданин Казахстана), основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян (Армения), инвестор Юрий Мильнер (Израиль), основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский (Великобритания), основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков (Кипр).