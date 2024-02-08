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00:11, 8 февраля 2024Наука и техника

Пользователей компьютеров Apple атаковали программы-вымогатели

Malwarebytes: число атак на пользователей компьютеров Apple увеличилось в 2023

Фото: Unsplash

В 2023 году хакеры стали чаще атаковать владельцев компьютеров Apple. Об этом сообщается в актуальном отчете фирмы Malwarebytes.

По оценке экспертов, число известных атак на устройства Mac увеличилось на 68 процентов. Чаще всего хакеры использовали программы-вымогатели. Причиной роста атак специалисты назвали неохваченные ранее финансовые возможности — большие суммы денег, которые можно заработать преступным путем на пользователях Apple.

Обычно злоумышленники удаленно блокировали работу компьютера, а затем требовали выкуп. Известен случай нападения на британскую почтовую компанию Royal Mail, когда неизвестные запросили 80 миллионов долларов за разблокировку компьютеров. Чаще всего — в 45 процентах случаев — хакеры атаковывали пользователей из США. Самое большое количество зафиксированных атак — 560 — было отмечено в мае 2023 года.

«Не существует никакой "магии Apple", которая мешала бы вредоносным инструментам и тактикам», — заметили специалисты Malwarebytes. В отчете говорится, что чаще всего хакеры распространяли вирусное ПО через рекламу, а также отмечается, что необходимо обучить владельцев Mac защите от атак в интернете.

В ноябре специалисты Malwarebytes рассказали, что хакеры атаковали пользователей компьютеров Apple, прислав им поддельное обновление браузера. Атака на пользователей осуществлялась через программу Atomic Stealer.

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      Андрей Ставицкий
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