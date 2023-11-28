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00:15, 28 ноября 2023Наука и техника

Компьютеры Apple атаковали через поддельные обновления

BleepingComputer: пользователям компьютеров Apple прислали фейковые обновления

Фото: Clay Banks / Unsplash

Хакеры атаковали пользователей компьютеров Apple, прислав им поддельное обновление браузера. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам специалистов, новый вирус распространяется через фейковые уведомления, которые предлагают обновить браузер Google Chrome или Apple Safari. Вирусные программы можно обнаружить на взломанных сайтах. Внутри поддельного файла с обновлениями авторы обнаружили вредоносное ПО — RedLine, Amadey или Lumma.

В материале говорится, что атака на пользователей осуществляется через программу Atomic Stealer. Это относительно новый инструмент хакерской атаки, который распространяют через группы в Telegram — копия стоит 1000 долларов, или около 90 тысяч рублей. По словам экспертов Malwarebytes, после активации программа может похитить пароли, файлы cookie и данные кредитных карт, хранящиеся в браузерах. Также Atomic Stealer способна получить доступ к локальным файлам, хранящимся на компьютере.

Авторы BleepingComputer отметили, что владельцам компьютеров Mac стоит быть осторожными и не соглашаться на подозрительные предложения обновить ПО.

В конце октября специалисты Google обнаружили, что известные хакеры стали использовать программу WinRAR для совершения кибератак. При ее распаковке на компьютер пользователя устанавливался вирус, который похищает информацию — в том числе, пароли.

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      Андрей Ставицкий
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