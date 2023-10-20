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06:33, 20 октября 2023Наука и техника

Архиватор WinRAR стали использовать для атак на пользователей

TechCrunch: в WinRAR нашли уязвимость, которую использовали для кибератак

Фото: Jexo / Unsplash

Специалисты Google обнаружили, что известные хакеры стали использовать программу WinRAR для совершения кибератак. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам экспертов, за атаками через уязвимость CVE-2023-38831, которую выявили в популярном архиваторе WinRAR, стоят хакеры из России и Китая. О подобных проблемах уже рассказывали специалисты компании Group-IB в начале года, но злоумышленники нашли новый способ организации атак.

В материале говорится, что WinRAR используется в ходе массовых рассылок писем, в которых содержится ссылка на вредоносный архивный файл. При его распаковке на компьютер пользователя устанавливался вирус, который похищает информацию — в том числе, пароли.

Специалисты отметили, что уязвимость можно эксплуатировать в ходе совершения атак на старых версиях WinRAR. Авторы отчета рекомендовали обновить программу до версии 6.23 или 6.24, в которых разработчики устранили проблему.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать функционал сайтов магазинов для кражи денег пользователей. Анонимные хакеры взламывали страницу 404 и через нее требовали от пользователей поделиться данными банковской карты.

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      Андрей Ставицкий
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