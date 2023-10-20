Архиватор WinRAR стали использовать для атак на пользователей

TechCrunch: в WinRAR нашли уязвимость, которую использовали для кибератак

Специалисты Google обнаружили, что известные хакеры стали использовать программу WinRAR для совершения кибератак. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам экспертов, за атаками через уязвимость CVE-2023-38831, которую выявили в популярном архиваторе WinRAR, стоят хакеры из России и Китая. О подобных проблемах уже рассказывали специалисты компании Group-IB в начале года, но злоумышленники нашли новый способ организации атак.

В материале говорится, что WinRAR используется в ходе массовых рассылок писем, в которых содержится ссылка на вредоносный архивный файл. При его распаковке на компьютер пользователя устанавливался вирус, который похищает информацию — в том числе, пароли.

Специалисты отметили, что уязвимость можно эксплуатировать в ходе совершения атак на старых версиях WinRAR. Авторы отчета рекомендовали обновить программу до версии 6.23 или 6.24, в которых разработчики устранили проблему.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать функционал сайтов магазинов для кражи денег пользователей. Анонимные хакеры взламывали страницу 404 и через нее требовали от пользователей поделиться данными банковской карты.