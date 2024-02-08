В России предложили ужесточить требования к домам на колесах

В Росстандарте задумали разработать нацстандарт для кемперов

В России задумались об ужесточении требований к жилым модулям. Дома на колесах представляют угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения, а последствия от аварий с ними куда хуже, пояснил ответсек рабочей группы Карен Тадевосян в ходе заседания Межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции машиностроения и транспортных средств Росстандарта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жилые модули, по словам Тадевосяна, не соответствуют действующему в России техрегламенту. Автодома заявляются в качестве груза и несут значительную, не учитываемую производителями нагрузку — до двух с половиной тонн. Вдобавок в состав кемперов входит различное несертифицированное оборудование, включая светотехнику и остекление.

Идею по разработке нацстандарта для домов на колесах одобрили и другие участники рабочей группы. Предложение обсудят также на площадках Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН.

Спрос россиян на фургоны для путешествий значительно вырос во второй год пандемии коронавируса. Тогда эксперты отметили, что при таком интересе покупателей потребуется усовершенствовать соответствующую инфраструктуру.