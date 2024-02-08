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19:04, 8 февраля 2024Наука и техника

Microsoft выпустила программу для очистки Windows

BetaNews: для Windows 11 выпустили программу для очистки и оптимизации

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft официально выпустила утилиту для очистки Windows PC Manager. Об этом сообщает издание BetaNews.

По словам журналистов, бета-версия приложения появилась еще в 2022 году. В настоящий момент PC утилита Manager доступна бесплатно в магазине Microsoft. Размер приложения составляет около 32 мегабайт, программа поддерживает английский и китайский языки.

В материале говорится, что приложение является аналогом многих подобных программ для очистки системы — например, CCleaner. Утилита позволяет сканировать ОС на наличие вирусов с помощью Microsoft Defender, обновлять Windows, восстанавливать вид приложений по умолчанию, управлять всплывающими окнами, настраивать браузеры, управлять автозапуском.

Также в разделе «Хранилище» можно найти файлы большого размера. Кроме того, PC Manager позволяет очищать системный кеш встроенных и сторонних приложений, а также временные файлы.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft запланировала выпуск крупного обновления Windows 11 на осень. Ожидается, что глобальный апдейт выйдет вместо Windows 12.

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      Андрей Ставицкий
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