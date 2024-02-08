NYT: солдаты ВСУ начали дезертировать на фоне неуверенности в будущей помощи США

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали дезертировать на фоне остановки поддержки США. Об этом рассказал капитан ВСУ, член разведывательного подразделения с помощью дронов Олег Войцеховский, пишет американская газета The New York Times.

«Число дезертиров невелико, но постоянно», — отметил он. Как стало известно изданию, украинские военные начали испытывать неуверенность в будущих поставках боеприпасов со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении Украине 60 млрд долларов не прошел голосование в Сенате Конгресса США.

В январе газета Financial Times писала, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.