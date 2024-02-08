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06:15, 8 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о начавших дезертировать из-за остановки помощи США солдатах ВСУ

NYT: солдаты ВСУ начали дезертировать на фоне неуверенности в будущей помощи США
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали дезертировать на фоне остановки поддержки США. Об этом рассказал капитан ВСУ, член разведывательного подразделения с помощью дронов Олег Войцеховский, пишет американская газета The New York Times.

«Число дезертиров невелико, но постоянно», — отметил он. Как стало известно изданию, украинские военные начали испытывать неуверенность в будущих поставках боеприпасов со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении Украине 60 млрд долларов не прошел голосование в Сенате Конгресса США.

В январе газета Financial Times писала, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.

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      Марина Совина
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