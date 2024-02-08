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09:34, 8 февраля 2024Забота о себе

Диетолог подсказала простой способ поддержать здоровье сосудов

Диетолог посоветовала есть бобы и капусту кимчи для снижения холестерина

Фото: Betty Subrizi / Unsplash

Капуста кимчи, бобовые и еще несколько доступных продуктов помогают снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Этот способ поддержать здоровье сосудов и артерий диетолог Эмили Лиминг подсказала изданию Daily Mail.

Лиминг объяснила, что «плохой» холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) оседает на стенках кровеносных сосудов, образуя жировые отложения, которые препятствуют кровотоку. По ее словам, если такая закупорка происходит в основных артериях, возрастает вероятность развития инфаркта или инсульта.

Бактерии в кишечнике способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, утверждает специалистка. Они превращают холестерин в копростанол — нерассасывающееся воскообразное вещество — и выводят его из организма. Чтобы запустить процесс очистки, диетолог посоветовала есть кимчи, фасоль, бобы и пить зеленый чай. Она объяснила, что эти простые продукты увеличивают разнообразие кишечных бактерий и полезны для снижения холестерина. Кроме того, по словам Лиминг, ежедневное употребление горсти миндаля уменьшает уровень «плохого» холестерина на девять процентов. Также она предложила тем, кто пытается снизить этот показатель, ограничить потребление натурального кофе и заменить его на фильтрованный или растворимый.

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      Екатерина Улитина
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