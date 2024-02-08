Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с людьми в Белгородской области

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус с мирными жителями в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители», — написал он.

При взрыве пострадал мужчина, у него выявили осколочные ранения ноги. В ближайшее время планируется доставить его в медицинское учреждение, добавил глава области.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в населенных пунктах Шебекино и Новая Таволжанка Белгородской области с июня 2023 года из-за обстрелов Вооруженных сил Украины были повреждены тысячи жилых строений. По словам Гладкова, точное число поврежденных домов — 4 475.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.