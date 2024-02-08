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10:58, 8 февраля 2024Россия

Российский губернатор сообщил о тысячах поврежденных из-за обстрелов ВСУ домов

Белгородский глава Гладков: тысячи домов повреждены в Шебекино из-за обстрелов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В населенных пунктах Шебекино и Новая Таволжанка Белгородской области с июня 2023 года из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены тысячи жилых строений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, точное число поврежденных домов — 4 475. При этом он отметил, что более 94 процентов из поврежденных построек уже восстановлены.

«Ситуация управляема, и в регионе все делается для людей. Мы встречаемся с собственниками поврежденного жилья и в индивидуальном порядке вместе находим решения по восстановлению имущества», — объявил глава Белгородской области.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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