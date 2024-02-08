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14:38, 8 февраля 2024Путешествия

Финляндия решила продлить закрытие границы с Россией до апреля

Yle: Финляндия продлит закрытие границы с Россией до 14 апреля

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финляндия продлит закрытие границы с Россией на два месяца — до 14 апреля. Об этом сообщает местное издание Yle со ссылкой на МВД Финляндии.

Финское правительство озвучило это решение на заседании в четверг, 8 февраля. Предыдущее ограничение действовало до 11 февраля, оно будет продлено. В источнике уточняется, что такая мера обоснована тем, что Россия якобы направляет просителей убежища к границе для оказания давления на Финляндию.

«Продление полного закрытия восточной границы особенно неприятно для живущих в Финляндии людей, у которых есть члены семьи или другие близкие родственники по другую сторону границы. Однако временное закрытие пограничных переходов является результатом действий России, из-за которой Финляндии приходится ставить национальную безопасность превыше всего», — констатировала глава финского МВД Мари Рантанен.

Ранее власти Финляндии заявили о своем намерении продлить закрытие границы с Россией. Заместитель начальника Пограничной службы страны Марко Саарекса подчеркнул, что угроза новых незаконных переходов через границу все еще существует.

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      Алина Черненко
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