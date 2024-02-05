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15:44, 5 февраля 2024Путешествия

Финляндия захотела продлить закрытие границы с Россией

Власти Финляндии объявят решение о продлении закрытия границы с РФ 8 февраля

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Власти Финляндии захотели продлить закрытие границы с Россией и объявят о своем решении в четверг, 8 февраля, после заседания правительства. Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что основанием для продления закрытия восточной границы страны будет текущая ситуация на пунктах пропуска. По словам заместителя начальника Пограничной службы Финляндии Марко Саарекса, угроза новых незаконных переходов через границу все еще существует.

Ранее МИД России объявил, что договор о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндией прекратил действовать.

В настоящее время по инициативе Хельсинки закрыты все пункты пропуска между Россией и Финляндией. Решение действует до 11 февраля 2024 года. Так страна пытается не пустить мигрантов-нелегалов, поток которых усилился осенью 2023 года. Русскоязычные жители финской столицы провели демонстрацию против закрытия границ и призвали власти найти более гибкое решение проблемы.

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      Зарина Дзагоева
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