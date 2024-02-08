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18:31, 8 февраля 2024Наука и техника

General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A

General Atomics показала новый разведывательный БПЛА XQ-67A

Фото: General Atomics

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems показала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-67A. Об этом сообщает TWZ.

Беспилотник XQ-67A отличает крыло с малой стреловидностью, V-образное хвостовое оперение и убирающееся трехстоечное шасси. Нанесенная на корпус маркировка Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил Соединенных Штатов указывает, что БПЛА направляется на испытания.

Беспилотник создан в рамках программы Off-Board Sensing Station (OBSS), предусматривающей размещение на ведомом БПЛА разнообразных датчиков ведущего самолета. Согласно планам Пентагона, это позволит значительно увеличить радиус действия разведывательные возможности последнего.

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Издание допускает, что основной упор в программе OBSS делается на инфракрасные датчики, работающим в пассивном режиме, невосприимчивым к системам радиоэлектронного противодействия и способным обнаруживать малозаметные для радаров цели. Несколько дронов с такими датчиками могут быть объединены в сеть, управляемую ведущим самолетом.

В мае издание со ссылкой на компанию Kratos сообщило, что беспилотник XQ-58A Valkyrie — перспективный ведомый истребителя пятого поколения F-35 Lightning II — будет использоваться Военно-морскими силами США, в частности, для задач радиоэлектронной борьбы.

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      Иван Потапов
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