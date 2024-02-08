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21:43, 8 февраля 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ прокомментировал увольнение Залужного

Генерал ВСУ Кривонос: украинцы не будут молчать после увольнения Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» прокомментировал увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, граждане страны не будут молчать. «Залужный молчать не будет, как и огромное количество сознательных украинцев, потому что они понимают, что проблема не в Залужном, а в политическом руководстве Украины», — сказал он.

Кривонос призвал президента Украины Владимира Зеленского «остановиться и не разрушать существующую систему». По его словам, увольнение Залужного может резко дестабилизировать ситуацию в украинской армии и стране в целом.

Вечером 8 февраля Зеленский сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Во время нее он поблагодарил Залужного «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ.

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      Марина Совина
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