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11:32, 8 февраля 2024Россия

Глава Удмуртии прокомментировал сообщения о мощном взрыве под Ижевском

Глава Удмуртии Бречалов о взрыве на заводе: никаких происшествий не было

Фото: Александр Казаков / ТАСС

На территории Удмуртии за прошедшие сутки не зафиксировали никаких происшествий. Об этом, комментируя сообщения о мощном взрыве на Воткинском заводе под Ижевском, заявил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки на территории Удмуртской Республики никаких чрезвычайных ситуаций не было. Поэтому продолжаем (...) бороться со снегопадом», — прокомментировал губернатор в видеообращении.

Жители Ижевска в среду, 7 февраля, сообщили о звуке мощного взрыва рядом с заводом. Пользователи соцсетей также рассказали о столбе огня и дыма. Тогда в МЧС рассказали, что причиной хлопка стали технические работы на Воткинском машиностроительном заводе.

Впоследствии в ЕДДС Завьяловского района региона уточнили, что напугавший жителей взрыв произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Воткинский завод сообщил, что громкий хлопок, который слышали в округе, не является чрезвычайным происшествием, и заявил о проведении планового мероприятия.

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      Анастасия Шейкина
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