Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 8 февраля 2024Забота о себе

Названы главные причины появления сухости в глазах

Офтальмолог Миргородская: воспаление может вызвать ощущение песка в глазах

Фото: Bacila Vlad / Unsplash

Воспаление слизистой оболочки глаза может вызвать ощущение песка в глазах, предупредила офтальмолог Светлана Миргородская. Главные причины появления в сухости в глазах врач назвала изданию «Газета.Ru».

Врач сказала, что пациенты офтальмологов чаще всего жалуются на резь в глазах, жжение и сухость. По словам Миргородской, этот дискомфорт может быть вызван воспалением слизистой оболочки глаза. В то же время ее провоцируют разные причины, одна из самых частых — синдром сухого глаза.

Синдром развивается из-за множества заболеваний, например, гормонального дисбаланса или воспаления слезных желез, объяснила специалист. Также негативно на здоровье глаз может сказаться неправильное ношение контактных линз.

Также неприятные ощущения в глазах могут возникать при неполном закрытии век во время сна или состояние, возникающее при парезе или параличе мышц век, которые не дают сомкнуть веки

Светлана Миргородскаяофтальмолог
Материалы по теме:
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021
«Перед глазами — мутное пятно» Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
«Перед глазами — мутное пятно»Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
13 апреля 2021

Навредить здоровью глаз может и длительный прием лекарств, например, противозачаточных или антигистаминных средств, сказала Миргородская.

Ранее офтальмолог Виктор Борзых перечислил продукты для здоровья глаз. В частности, он рекомендовал есть шпинат и морскую рыбу.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?

      Назван гуманный способ избавиться от мышей в доме

      Российский посол раскрыл детали встреч в Белом доме и Госдепе по Ил-76

      В России призвали осудить применение Киевом оружия США против гражданских

      Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

      Поставки российского бензина за рубеж резко снизились

      Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю

      Названы главные причины появления сухости в глазах

      «Королю бы понравилось». Принцесса впервые снялась в Playboy без одежды. Кто она такая и как связана с Россией?

      103-летний ветеран назвал любимый алкогольный напиток секретом долгой жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше