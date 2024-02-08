Названы главные причины появления сухости в глазах
Воспаление слизистой оболочки глаза может вызвать ощущение песка в глазах, предупредила офтальмолог Светлана Миргородская. Главные причины появления в сухости в глазах врач назвала изданию «Газета.Ru».
Врач сказала, что пациенты офтальмологов чаще всего жалуются на резь в глазах, жжение и сухость. По словам Миргородской, этот дискомфорт может быть вызван воспалением слизистой оболочки глаза. В то же время ее провоцируют разные причины, одна из самых частых — синдром сухого глаза.
Синдром развивается из-за множества заболеваний, например, гормонального дисбаланса или воспаления слезных желез, объяснила специалист. Также негативно на здоровье глаз может сказаться неправильное ношение контактных линз.
Также неприятные ощущения в глазах могут возникать при неполном закрытии век во время сна или состояние, возникающее при парезе или параличе мышц век, которые не дают сомкнуть веки
Навредить здоровью глаз может и длительный прием лекарств, например, противозачаточных или антигистаминных средств, сказала Миргородская.
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