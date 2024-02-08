Названы главные причины появления сухости в глазах

Офтальмолог Миргородская: воспаление может вызвать ощущение песка в глазах

Воспаление слизистой оболочки глаза может вызвать ощущение песка в глазах, предупредила офтальмолог Светлана Миргородская. Главные причины появления в сухости в глазах врач назвала изданию «Газета.Ru».

Врач сказала, что пациенты офтальмологов чаще всего жалуются на резь в глазах, жжение и сухость. По словам Миргородской, этот дискомфорт может быть вызван воспалением слизистой оболочки глаза. В то же время ее провоцируют разные причины, одна из самых частых — синдром сухого глаза.

Синдром развивается из-за множества заболеваний, например, гормонального дисбаланса или воспаления слезных желез, объяснила специалист. Также негативно на здоровье глаз может сказаться неправильное ношение контактных линз.

Также неприятные ощущения в глазах могут возникать при неполном закрытии век во время сна или состояние, возникающее при парезе или параличе мышц век, которые не дают сомкнуть веки Светлана Миргородская офтальмолог

Навредить здоровью глаз может и длительный прием лекарств, например, противозачаточных или антигистаминных средств, сказала Миргородская.

Ранее офтальмолог Виктор Борзых перечислил продукты для здоровья глаз. В частности, он рекомендовал есть шпинат и морскую рыбу.