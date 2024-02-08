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13:29, 8 февраля 2024Забота о себе

Названы требующие срочного обследования на рак признаки

Терапевт Джарвис: боль в спине и потеря веса могут указывать на рак

Фото: Unsplash

Терапевт Сара Джарвис перечислила симптомы, которые могут указывать на развитие рака и требуют срочного обследования. Ее слова цитирует таблоид The Sun.

По словам Джарвис, нужно срочно обратиться к врачу, если в моче или кале появилась кровь. Она указала, что эти признаки могут быть проявлениями рака мочевого пузыря или кишечника. Врач также добавила, что нельзя игнорировать постоянную боль в животе и хронические нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Еще одним частым признаком злокачественного новообразования Джарвис назвала беспричинную потерю веса. Она уточнила, что особенно внимательными нужно быть пожилым: если килограммы уходят сами по себе, без каких-либо усилий, это однозначный повод пойти к врачу.

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В заключение терапевт отметила, что немногие знают о необходимости обследоваться при появлении боли в спине. По ее словам, обычно этот симптом появляется на более поздних стадиях рака, когда злокачественные клетки поражают кости позвоночника или другие части тела и внутренние органы.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, какие типы рака чаще поражают молодых людей. По его словам, у молодежи чаще обнаруживают рак почек, а также лимфому, которая поражает иммунную систему и внутренние органы.

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      Екатерина Улитина
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