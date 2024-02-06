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13:37, 6 февраля 2024Забота о себе

Молодежь предупредили об опасном виде рака

Онколог Черемушкин: молодежи грозят рак легких и нефробластома

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

Некоторые виды рака более распространены среди молодежи, предупредил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Об опасном для молодых людей виде рака он рассказал в беседе с News.ru.

Молодежи, по его словам, грозят злокачественная опухоль почки нефробластома, характерная для детского возраста, и лимфомы, которые поражают иммунную систему и внутренние органы. «Костная патология часто возникает у тех, кто слишком быстро растет, либо имеет аномалии в закладочном материале, то есть влияет генетическая предрасположенность. Опухоль в легких в большинстве случаев возникает у курильщиков», — назвал он еще один распространенный вид рака у молодых.

Взрослые люди, обратил внимание онколог, чаще болеют раком кожи, легких и желудка из-за влияния окружающей среды. Чтобы снизить риск развития злокачественных опухолей, продолжил Черемушкин, необходимо вести здоровый образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе и проходить диспансеризацию.

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Ранее британский гинеколог Дебора Ли предупредила, что многие из болеющих раком легких людей никогда не курили. Она рассказала, что симптомами рака легких у некурящих могут быть непроходящий кашель, кашель с кровью, постоянная одышка, боль при дыхании или кашле, усталость, необъяснимая потеря веса.

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      Александра Лисица
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