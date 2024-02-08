Организаторы концерта Арбениной отреагировали на призывы отменить выступление

Организаторы концерта Арбениной во Владивостоке заявили, что не отменят шоу

Организаторы концерта певицы Дианы Арбениной во Владивостоке отреагировали на призывы отменить выступление артистки. Их слова приводит агентство PrimeMedia.

Представитель компании «Клевер Смайл», организующий гастроли Арбениной, заявил, что шоу не планируют отменять. «У нас заряжена и площадка, и техническое обеспечение, так что вы можете быть спокойны», — заверил он.

Организаторы подчеркнули, что не получали рекомендательных писем об отмене концерта. У Арбениной запланирован тур по Дальнему Востоку, отметили они.

Ранее концерт лидера группы «Ночные снайперы» отменили в Томске после нескольких десятков жалоб на артистку по поводу ее некорректных высказываний «о текущей ситуации». До этого концерты Арбениной отменяли в других городах России.

На фоне отмены выступлений Арбениной власти Владивостока рекомендовали организаторам также отменить запланированный на 27 февраля концерт артистки.