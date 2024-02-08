Пассажир заметил на крыле самолета отклеивающуюся изоленту и пришел в ужас

DM: пассажир рейса в Гоа заметил на крыле самолета отклеивающуюся изоленту

Пассажир самолета Boeing 787 выглянул в окно, заметил на крыле отклеивающуюся изоленту и пришел в ужас. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

Инцидент произошел на рейсе из Манчестера в Гоа. После того как 62-летний британец Дэвид Паркер увидел куски изоленты на воздушном судне, он решил поделиться этим со своей 27-летней невестой Сашей.

«Я был очень удивлен, увидев в середине полета лоскуты клейкой ленты по всему крылу. А потом она начала отслаиваться, и я подумал: "Какого черта?" Я облетел весь мир, но никогда раньше не видел ничего подобного. Я указал на это своей невесте, а она просто сказала: "Лучше бы ты мне этого не показывал"», — рассказал Паркер журналистам.

В компании Boeing заявили, что так называемая «скоростная лента», которую используют для выполнения мелкого ремонта в самолетах, не угрожает безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания Alaska Airlines временно отказалась от использования самолетов Boeing 737-9 из-за оторвавшегося окна и части фюзеляжа у одного из них. Уточняется, что все воздушные суда этого типа, находящихся в распоряжении перевозчика, вернут в эксплуатацию только после завершения полного технического обслуживания.