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15:37, 8 февраля 2024Культура

Петербургский депутат встал на защиту Кристины Орбакайте

Депутат Чебыкин: причин для отмен концертов Орбакайте нет
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин встал на защиту певицы Кристины Орбакайте, концерты которой отменяют по всей России. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Абзац».

Парламентарий заявил, что причин для срывов выступлений артистки нет, так как она нигде не выражала свою гражданскую позицию, а также напомнил, что она является не единственной, кто покинул Россию.

«Если она просто является дочкой Аллы Пугачевой, это не повод ее отменять. У нас в США не только она улетела. Нужны факты, чтобы мы не огульно ее в чем-то обвиняли. Если человек просто молчал, а не высказывался против нашей Родины, это его право», — отметил Чебыкин.

Ранее концерты Орбакайте отменили во Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Позже бывший продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник назвал срыв выступлений певицы травлей.

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      Анастасия Астахова
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