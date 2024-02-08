Сотрудники аэропорта потеряли паспорт пассажирки и лишили ее поездки на свадьбу

Bristol Live: пассажирка потеряла паспорт и лишилась поездки на свадьбу подруги

Туристка из Великобритании лишилась поездки на свадьбу подруги из-за того, что сотрудники службы безопасности аэропорта потеряли ее паспорт. Об этом сообщает издание Bristol Live.

Нэнси Хэсп собиралась лететь из Бристоля на Кипр вместе с мужем Россом и годовалым сыном Сонни. На курорте семья была приглашена на свадьбу, где Хэсп должна была быть подружкой невесты. Пассажирка рассказала, что в аэропорту папка с паспортами была при ней, но перед посадкой в самолет «загадочным образом» пропала.

После беглого осмотра терминала семью сняли с рейса. Путешественники попытались экстренно получить новые паспорта и билеты, но все же пропустили торжество. По словам Нэнси Хэсп, после этого она два дня провела в слезах — свадьба подруги была очень важным для нее событием.

«Две недели спустя мне позвонил сотрудник аэропорта Бристоля и сказал, что проверил записи с камер видеонаблюдения и сразу заметил, как папка с нашими паспортами выпала из моей перевернутой сумки во время обыска службы безопасности», — поделилась Хэсп. Выяснилось, что кто-то положил документы пассажиров под скамейку, где они и лежали все это время.

По мнению Хэспов, если бы работники гавани отнеслись к их ситуации с большим вниманием, они успели бы на рейс. Более того, спустя пять месяцев аэропорт так и не вернул туристам паспорта, из-за чего они до сих пор не могут выехать за границу. При этом администрация предложила семье компенсацию в размере двух тысяч фунтов (230 тысяч рублей), но Хэспы сочли ее недостаточной.

В США невеста едва не пропустила свадьбу из-за проблем с самолетами Boeing 737 Max 9. Она должна была лететь вместе с женихом во Флориду, но незадолго до отправления узнала, что ее рейс отменили.