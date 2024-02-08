Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 8 февраля 2024Путешествия

Сотрудники аэропорта потеряли паспорт пассажирки и лишили ее поездки на свадьбу

Bristol Live: пассажирка потеряла паспорт и лишилась поездки на свадьбу подруги

Фото: Rob Arnold / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Туристка из Великобритании лишилась поездки на свадьбу подруги из-за того, что сотрудники службы безопасности аэропорта потеряли ее паспорт. Об этом сообщает издание Bristol Live.

Нэнси Хэсп собиралась лететь из Бристоля на Кипр вместе с мужем Россом и годовалым сыном Сонни. На курорте семья была приглашена на свадьбу, где Хэсп должна была быть подружкой невесты. Пассажирка рассказала, что в аэропорту папка с паспортами была при ней, но перед посадкой в самолет «загадочным образом» пропала.

После беглого осмотра терминала семью сняли с рейса. Путешественники попытались экстренно получить новые паспорта и билеты, но все же пропустили торжество. По словам Нэнси Хэсп, после этого она два дня провела в слезах — свадьба подруги была очень важным для нее событием.

Материалы по теме:
Женщины во всем мире отказываются выходить замуж в белом платье. Почему это произошло?
Женщины во всем мире отказываются выходить замуж в белом платье.Почему это произошло?
6 июля 2023
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024

«Две недели спустя мне позвонил сотрудник аэропорта Бристоля и сказал, что проверил записи с камер видеонаблюдения и сразу заметил, как папка с нашими паспортами выпала из моей перевернутой сумки во время обыска службы безопасности», — поделилась Хэсп. Выяснилось, что кто-то положил документы пассажиров под скамейку, где они и лежали все это время.

По мнению Хэспов, если бы работники гавани отнеслись к их ситуации с большим вниманием, они успели бы на рейс. Более того, спустя пять месяцев аэропорт так и не вернул туристам паспорта, из-за чего они до сих пор не могут выехать за границу. При этом администрация предложила семье компенсацию в размере двух тысяч фунтов (230 тысяч рублей), но Хэспы сочли ее недостаточной.

В США невеста едва не пропустила свадьбу из-за проблем с самолетами Boeing 737 Max 9. Она должна была лететь вместе с женихом во Флориду, но незадолго до отправления узнала, что ее рейс отменили.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны Украины подтвердили отставку Залужного

      Зеленский раскрыл кандидатуры на руководящие должности в ВСУ

      В МИД прокомментировали поездку главы МАГАТЭ в Россию

      Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту

      В России отреагировали на отставку Залужного

      В США признались, что Ил-76 под Белгородом сбили американской ракетой. Ранее об этом же говорили Путин и следователи

      Стилист назвала россиянам устаревшие модели джинсов

      Российские экспортеры стали продавать меньше валюты

      Россиянина оштрафовали на 250 тысяч рублей за фейки и дискредитацию ВС России

      Путин заявил о вкладе советских ученых в победу над нацизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше