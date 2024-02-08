Спрос россиян на вклады резко вырос

«Известия»: объем накоплений на вкладах россиян резко вырос в январе

В январе 2024 года спрос россиян на банковские вклады резко вырос. За это время граждане положили на вклады в десятки раз больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков крупных российских банков.

Участники рынка отметили, что подобная динамика была зафиксирована вопреки сезонному фактору. Обычно в начале года граждане, напротив, предпочитают снимать денежные средства с вкладов. Однако в 2024-м наблюдалась противоположная тенденция.

Так, в ВТБ отметили, что по итогам первого месяца этого года объем рублевых сбережений россиян вырос на 62 миллиарда рублей и приблизился к отметке в 6,3 триллиона рублей. В свою очередь, в Росбанке объемы накоплений клиентов за это время увеличились на 10 процентов, хотя в начале предыдущих годов росли на 2,5 процента. Резкое увеличение спроса граждан на вклады также подтвердили в Новикомбанке, Уральском банке реконструкции и развития и Хоум Банке.

Ранее в Центробанке сообщили, что в третьей декаде января средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках выросла до отметки в 14,88 процента годовых. В предыдущих двух декадах месяца показатель составлял 14,79 и 14,87 процента соответственно.