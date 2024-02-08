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19:06, 8 февраля 2024Спорт

Стало известно о появлении в футболе синей карточки

The Telegraph: в футболе появится синяя карточка

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В профессиональном футболе в ближайшее время введут синюю карточку. Об этом стало известно The Telegraph.

Уточняется, что о нововведении 9 февраля объявит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Получившего синюю карточку будут удалять с поля на 10 минут. За две синие карточки предлагается показывать красную. То же самое произойдет, если футболист получит желтую и синюю карточки.

Синей карточкой будут наказываться преднамеренные фолы, которые являются более явными чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча.

На первом этапе введения нового правила его не будут применять в соревнованиях высшего уровня. Тестирование планируется провести летом в женском и мужских Кубках Англии.

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      Алексей Гусев
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