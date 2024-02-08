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12:52, 8 февраля 2024Россия

В России объяснили ценность новых документов о преступлениях нацистов

Климов назвал актуальным рассекречивание расстрела членов «Молодой гвардии»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

У преступлений, которые совершали нацисты, нет срока давности, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о ценности рассекреченных данных о расправе в годы Великой Отечественной войны над членами «Молодой гвардии» в Краснодоне.

«По мере того, как есть такая возможность, надо обязательно людей посвящать в эти ужасные детали, руководствуясь тем, что никто не забыт, ничто не забыто. В наши дни это особенно актуально и важно, потому что нам приходится продолжать выкорчевку этих ядовитых корней нацизма, который сегодня принял формы чудовищной русофобии», — заявил Климов.

Чем больше людей узнает о таких деталях, тем лучше, мне кажется

Андрей Климовзампред комитета Совета Федерации по международным делам
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Ранее ФСБ рассекретила архивные материалы, свидетельствующие о расстрелах нацистами членов «Молодой гвардии», состоящей из юношей и девушек в возрасте от 14 до 19 лет.

Материалы были опубликованы 8 февраля, в День памяти юных героев-антифашистов. Памятная дата была утверждена Генассамблеей ООН в 1964 году.

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