В России объяснили ценность новых документов о преступлениях нацистов

Климов назвал актуальным рассекречивание расстрела членов «Молодой гвардии»

У преступлений, которые совершали нацисты, нет срока давности, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о ценности рассекреченных данных о расправе в годы Великой Отечественной войны над членами «Молодой гвардии» в Краснодоне.

«По мере того, как есть такая возможность, надо обязательно людей посвящать в эти ужасные детали, руководствуясь тем, что никто не забыт, ничто не забыто. В наши дни это особенно актуально и важно, потому что нам приходится продолжать выкорчевку этих ядовитых корней нацизма, который сегодня принял формы чудовищной русофобии», — заявил Климов.

Чем больше людей узнает о таких деталях, тем лучше, мне кажется Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее ФСБ рассекретила архивные материалы, свидетельствующие о расстрелах нацистами членов «Молодой гвардии», состоящей из юношей и девушек в возрасте от 14 до 19 лет.

Материалы были опубликованы 8 февраля, в День памяти юных героев-антифашистов. Памятная дата была утверждена Генассамблеей ООН в 1964 году.

