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13:04, 8 февраля 2024Россия

ЦИК напомнил о законном порядке рассмотрения кандидатур на пост президента

Памфилова отказала в переносе срока рассмотрения Надеждина на пост президента РФ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отказала в переносе срока рассмотрения кандидатуры политика Бориса Надеждина на пост президента России до 10 февраля. Об этом она заявила в ходе заседания ЦИК, трансляция которого ведется на официальном сайте.

Памфилова напомнила об установленном законом порядке рассмотрения кандидатур на указанную должность. По ее словам, кандидатам дано двое суток по окончании проверки подписей, чтобы они могли высказать свои аргументы и контраргументы.

«Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки. На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура. Мы обязаны двигаться дальше, мы не можем подстраиваться под определенного кандидата», — сообщила глава ЦИК.

Ранее стало известно, что в Центральной избирательной комиссии отказали Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента России. «Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации», — заявил на заседании член комиссии Андрей Шутов.

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