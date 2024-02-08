В России высказались о массовом уничтожении техники Apple в стране

Депутат Матвейчев назвал фейком массовое уничтожение техники Apple в РФ

Сообщение о том, что в России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple, — это фейк, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался об уничтожении техники в стране.

«Специально разгоняют, чтобы напугать наших граждан, которые пользуются Apple, что у них могут быть какие-то проблемы, и таким образом настроить против власти», — отметил депутат.

По словам Матвейчева, российским госслужащим действительно было рекомендовано не использовать технику Apple в работе, потому что приложения устройств могут быть небезопасными. Однако в личных целях пользоваться американским брендом никто не запрещал, добавил он.

Никакой Apple-фобии в России нет Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

«Что касается депутатов Государственной Думы, региональных парламентов, то им вообще не было даже таких рекомендаций. Планов таких тоже нет. Нигде еще не доказано, что существуют слежки, скачивания и так далее. Есть теоретическая возможность этого. Поэтому на всякий случай перестраховываются» — рассказал депутат.

Парламентарий объяснил, что если будет доказана небезопасность техники Apple, то специально уничтожать устройства и проводить для этого тендеры никто не будет.

«Возможно, в Перми была такая единичная ситуация, что администрация покупала технику Apple, и она висела на балансе администрации. А поскольку вышло распоряжение, чтобы этой техникой не пользовались в служебных целях, то они не знали, куда ее девать. Возможно, что ее решили уничтожить. Но в конце концов, ее можно было передать региональному комитету по имуществу, и он бы эту технику реализовал», — заключил Матвейчев.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple. По его словам, причиной этого станет запрет на использование техники Apple для российских госслужащих и чиновников.

Муртазин рассказал, что недавно был в Перми, где городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники.

