В МИД прокомментировали поездку главы МАГАТЭ в Россию

Рябков: программа Гросси в России должна проходить по линии «Росатома»

Программа поездки генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию должна проходить по линии «Росатома». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По словам замминистра МИД, программа возможного пребывания Гросси в России еще не отработана до конца. «У нас понимание такое, что основная часть программы пройдет по линии государственной корпорации "Росатом"», — прокомментировал он.

Рябков также отметил, что российское внешнеполитическое ведомство запланировало встречу с главой МАГАТЭ.

Ранее Гросси назвали ситуацию на ЗАЭС проблемой глобального уровня. Он подчеркнул, что она выходит за рамки технических аспектов.