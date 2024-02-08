В МИД прокомментировали поездку главы МАГАТЭ в Россию
Рябков: программа Гросси в России должна проходить по линии «Росатома»
Программа поездки генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию должна проходить по линии «Росатома». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.
По словам замминистра МИД, программа возможного пребывания Гросси в России еще не отработана до конца. «У нас понимание такое, что основная часть программы пройдет по линии государственной корпорации "Росатом"», — прокомментировал он.
Рябков также отметил, что российское внешнеполитическое ведомство запланировало встречу с главой МАГАТЭ.
Ранее Гросси назвали ситуацию на ЗАЭС проблемой глобального уровня. Он подчеркнул, что она выходит за рамки технических аспектов.