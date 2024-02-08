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19:49, 8 февраля 2024Мир

В МИД прокомментировали поездку главы МАГАТЭ в Россию

Рябков: программа Гросси в России должна проходить по линии «Росатома»
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Программа поездки генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию должна проходить по линии «Росатома». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По словам замминистра МИД, программа возможного пребывания Гросси в России еще не отработана до конца. «У нас понимание такое, что основная часть программы пройдет по линии государственной корпорации "Росатом"», — прокомментировал он.

Рябков также отметил, что российское внешнеполитическое ведомство запланировало встречу с главой МАГАТЭ.

Ранее Гросси назвали ситуацию на ЗАЭС проблемой глобального уровня. Он подчеркнул, что она выходит за рамки технических аспектов.

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      Дарья Балацкая
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