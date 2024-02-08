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07:19, 8 февраля 2024Мир

В США назвали интервью Путина Карлсону ударом по русофобии

Риттер: интервью Путина журналисту Карлсону станет ударом по русофобии в США
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным станет серьезным ударом по русофобии, которая царит в США. Такое предположение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в своей статье на сайте Scottritterextra.

По его словам, готовящееся интервью «потрясет русофобию до основания», что, возможно, поспособствует выходу США из конфликта. Это, в свою очередь, позволит исключить вероятность ядерной войны, отметил Риттер.

Он подчеркнул, что русофобия ставит под угрозу национальную безопасность США, поскольку из-за нее возникает ложное чувство опасности, которое вынуждает идти на эскалацию конфликта. Экс-разведчик добавил, что американцам требуется «противоядие от болезни русофобии», чтобы у них был шанс выжить в следующем десятилетии. Им, по его мнению, как раз может стать интервью Карлсона.

Ранее Риттер заявил, что интервью Путина Такеру будет информационной бомбой для американцев. По его словам, их беседу будут показывать все американские телеканалы.

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      Марина Совина
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