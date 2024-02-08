Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Эшлин Крюгер
Абу-Даби
Роберто Баутиста-Агут
0:2
Завершен
Карен Хачанов
Марсель
Спартак М
0:3
Завершен
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
3:1
Завершен
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
5:4
Завершен
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
0:0
1-й период
live
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
05:43, 8 февраля 2024Спорт

Вернувшегося в «Тампу» Сергачева в первой же игре унесли на носилках

Вернувшегося после травмы в «Тампу» Сергачева в первой игре унесли на носилках

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев получил травму в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Выйдя на лед в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» после долгого перерыва, россиянин применил силовой прием против канадского нападающего «Рэйнджеров» Алексиса Лафренье и упал, повредив левую ногу. Сергачева унесли с площадки на носилках. При этом, еще в момент оказания ему первой помощи, игроки обеих команд встали вокруг травмированного в полных составах.

Этот матч стал для Сергачева первым после перерыва в 17 игр, с декабря 2023 года спортсмен восстанавливался после травмы нижней части тела. Россиянин выступает за «Тампу» с 2017 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон приехал в Шереметьево. За взявшим интервью у Путина репортером устроили слежку журналисты и спецслужбы

      Оказавшийся в больнице после ссоры с женой мужчина разозлил пользователей сети

      В Европе начали готовиться к борьбе с «все более агрессивным» Трампом

      В Швеции анонсировали решение по делу о подрыве «Северных потоков»

      Стало известно об игнорировании Парижем запросов о наемниках на Украине

      Партнерше избегающего прелюдий мужчины пришлось просить помощи у порнозвезды

      Военный спрогнозировал переломный момент СВО

      Россиянка описала цены на яйца на Бали фразой «меня охватила паника»

      Вернувшегося в «Тампу» Сергачева в первой же игре унесли на носилках

      Россиянам назвали лучший возраст для начала подготовки к пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше