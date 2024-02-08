Вернувшегося в «Тампу» Сергачева в первой же игре унесли на носилках

Вернувшегося после травмы в «Тампу» Сергачева в первой игре унесли на носилках

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев получил травму в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Выйдя на лед в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» после долгого перерыва, россиянин применил силовой прием против канадского нападающего «Рэйнджеров» Алексиса Лафренье и упал, повредив левую ногу. Сергачева унесли с площадки на носилках. При этом, еще в момент оказания ему первой помощи, игроки обеих команд встали вокруг травмированного в полных составах.

Этот матч стал для Сергачева первым после перерыва в 17 игр, с декабря 2023 года спортсмен восстанавливался после травмы нижней части тела. Россиянин выступает за «Тампу» с 2017 года.