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16:34, 8 февраля 2024Мир

Захарова предрекла вмешательство Запада в российские выборы

Захарова: Запад будет использовать свои соцсети для вмешательства в выборы в РФ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Запад будут использовать свои социальные сети и платформы для попыток влияния на российские выборы, предрекла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, речь идет о цифровых хостинговых и интернет-платформах, которые используются для влияния на массовое сознание населения России особенно в предвыборный период. Она отметила, что блокировка Google, являющимся владельцем и оператором YouTube, регионального российского государственного телевидения подтверждает данный факт.

«В контактах доводим до наших недругов и оппонентов, что попытки вмешательства во внутренние дела России, включая подрывные акции в контексте выборов (...) будут жестко и решительно пресекаться», — заявила дипломат.

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Захарова также подчеркнула, что западные государства затягивают с ответом на ноты России с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках, организованных на российских дипломатических объектах за рубежом.

Ранее стало известно, что МИД России не пригласит представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в качестве наблюдателей на президентских выборах. Данное решение в ведомстве объяснили плохой репутацией БДИПЧ, политической ангажированностью и неадекватными требованиями.

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      Дарья Балацкая
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