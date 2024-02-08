Захарова предрекла вмешательство Запада в российские выборы

Захарова: Запад будет использовать свои соцсети для вмешательства в выборы в РФ

Запад будут использовать свои социальные сети и платформы для попыток влияния на российские выборы, предрекла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, речь идет о цифровых хостинговых и интернет-платформах, которые используются для влияния на массовое сознание населения России особенно в предвыборный период. Она отметила, что блокировка Google, являющимся владельцем и оператором YouTube, регионального российского государственного телевидения подтверждает данный факт.

«В контактах доводим до наших недругов и оппонентов, что попытки вмешательства во внутренние дела России, включая подрывные акции в контексте выборов (...) будут жестко и решительно пресекаться», — заявила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что западные государства затягивают с ответом на ноты России с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках, организованных на российских дипломатических объектах за рубежом.

Ранее стало известно, что МИД России не пригласит представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в качестве наблюдателей на президентских выборах. Данное решение в ведомстве объяснили плохой репутацией БДИПЧ, политической ангажированностью и неадекватными требованиями.