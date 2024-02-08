Звезда ТНТ рассказала о влюбленности в Киркорова

Юмористка Сауле Юсупова заявила, что в детстве была влюблена в Киркорова

Известная российская юмористка казахского происхождения, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Сауле Юсупова рассказала, что в детстве была влюблена в певца Филиппа Киркорова. Об этом она заявила в проекте «Подкаст Абрамова», выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Юсуповой, впервые она влюбилась в индийского актера Митхуна Чакраборти. «Потом был Киркоров», — рассказала юмористка. Она отметила, что до сих пор является большой фанаткой певца.

Звезда «Женского стендапа» пояснила, что влюблялась в знаменитостей, поскольку в Челябинской области, где она родилась и выросла, в ее окружении не встречались молодые люди казахского происхождения. Юсупова уточнила, что родители очень хотели, чтобы она вышла замуж за казаха.

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