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19:54, 9 февраля 2024Мир

Американский разведчик отметил эрудицию и одаренность Путина

Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Путин смотрится выигрышно на фоне Байдена

Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин благодаря одаренности и эрудиции смотрится выигрышно на фоне своего американского коллеги Джо Байдена. Так интервью российского лидера телеведущему Такеру Карлсону прокомментировал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, его цитирует РИА Новости.

«Я знаю историю, по которой провел нас Путин. С моей точки зрения, с фактами все верно. К сожалению, одаренность Путина в сравнении со стариной Джо очевидна. Интеллект Байдена угасает в силу преклонного возраста», — отметил бывший сотрудник разведки.

Ранее Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем. Инцидент произошел во время ответа на критику в адрес своих умственных способностей и возраста.

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      Виктория Кондратьева
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