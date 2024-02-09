Александр Большунов выиграл спринт на Спартакиаде-2024

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл спринт классическим стилем на Спартакиаде-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию за 4 минуты и 11,55 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев, уступивший победителю 0,56 секунды. Тройку сильнейших замкнул олимпийский чемпион Алексей Червоткин. Он проиграл Большунову 1,84 секунды.

Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской области, а также Краснодарского и Красноярского краев. Помимо россиян, в турнире принимают участие представители Белоруссии, которые выступают вне зачета.

В апреле прошлого года старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко посетовал на нехватку конкурентов для Большунова. Он отметил, что хотел бы видеть больше борьбы на внутрироссийских турнирах.