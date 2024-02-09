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17:44, 9 февраля 2024Мир

Британский политик призвал Запад быть открытым к переговорам с Россией

Экс-лидер UKIP Фарадж указал на нежелание Запада вести переговоры с Россией
Найджел Фарадж

Найджел Фарадж. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Запад должен быть более открытым к идее переговоров с руководством России. Об этом заявил бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и бывший депутат Европейского парламента (с 1999 по 2020 год) Найджел Фарадж в эфире телеканала GB News.

Фарадж прокомментировал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, в ходе разговора Путин продемонстрировал решительность добиться заявленных целей.

Политик призвал переосмыслить позицию Запада о переговорах с Россией после выхода интервью. «Вещь, которая меня постоянно шокировала — абсолютное нежелание кого бы то ни было задуматься: а не стоит ли нам хотя бы провести какие-то переговоры?» — заявил он.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал интервью Путина прорывом информационной блокады Запада. Он подчеркнул, что если общественность будет слышать только версию НАТО, то это приведет к третьей мировой войне.

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      Юрий Леонов
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