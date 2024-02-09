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14:42, 9 февраля 2024Культура

DJ Smash раскрыл главное правило вечеринок Ди Каприо

DJ Smash рассказал, что на вечеринке Леонардо Ди Каприо гостям заклеили телефоны
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: Yara Nardi / Reuters

Российский музыкант DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман) раскрыл главное правило вечеринок голливудского актера Леонардо Ди Каприо. О нем он рассказал на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук».

Диджей вспомнил, что на одном из мероприятий Ди Каприо заклеил всем гостям камеры телефонов. «Прямо белым стикером берет телефоны, с двух сторон всем заклеивает», — вспомнил он.

По словам DJ Smash, никто не возражал против указанной меры. «Все наоборот говорят: "Класс, значит это будет классной вечеринкой"», — пояснил он.

Ранее Ди Каприо и его 25-летняя возлюбленная, модель Виттория Черетти, посетили вечеринку, посвященную Хеллоуину, на окраине Западного Голливуда. В сеть попало фото влюбленных с мероприятия в интимной позе.

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      Мария Рюрикова
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