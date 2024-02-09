Для одной категории россиян увеличили размер ежемесячных выплат

Выплаты живущим на Чукотке опекунам сирот подняли сразу на 15 процентов

Размер ежемесячных выплат увеличили для воспитывающих детей-сирот жителей Чукотки. О повышении выплаты для этой категории россиян сообщает портал «ИА Чукотка».

Вместо 39 122 рублей семьи, в которых воспитываются сироты, будут получать 44 990 рублей. Таким образом, размер выплаты для замещающих семей вырастет сразу на 15 процентов.

На повышение выплат из регионального бюджета выделили более 200 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что работающим в патрульно-постовой службе жителям Мурманской области будут ежемесячно доплачивать по 10 тысяч рублей. Эту выплату будут также получать кинологи, работники дежурных частей, а также сотрудники ГИБДД.