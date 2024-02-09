Двоих россиян задержали по делу о нападении на подростка из-за шапки со звездой

В Тюмени силовики задержали 2 мужчин, напавших на подростка в шапке со звездой

Силовики задержали двух жителей Тюмени, подозреваемых в нападении на подростка из-за шапки со звездой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанными оказались мужчины 1994 и 1992 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ведомство, накануне трое подростков поступили с телесными повреждениями в одну из больниц Тюмени. Они заявили, что получили травмы во время конфликта с двумя неизвестными в подъезде дома по улице Павла Шарова. Сначала один из злоумышленников отнял у 16-летнего юноши шапку со звездой, а затем вместе со вторым мужчиной начал избивать подростков.

В четверг, 8 февраля, полицейские сообщили о задержании одного из нападавших. Ранее он уже был судим.

