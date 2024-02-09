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17:54, 9 февраля 2024Путешествия

Финляндия захотела ужесточить условия получения гражданства

Финляндия увеличит срок проживания в стране, необходимый для выдачи гражданства

Фото: Tapio Haaja / Unsplash

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии захотело ужесточить условия получения гражданства страны иностранцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Хельсинки планируют увеличить срок проживания в государстве, необходимый для выдачи гражданства. Теперь он будет составлять восемь лет вместо прежних пяти. При этом для иностранцев, запрашивающих международную защиту, срок будет отсчитываться с момента получения ВНЖ.

Ранее стало известно, что Финляндия продлит закрытие границы с Россией на два месяца — до 14 апреля. Предыдущее ограничение действовало до 11 февраля. Такая мера обоснована тем, что Россия якобы направляет просителей убежища к границе для оказания давления на Финляндию.

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      Зарина Дзагоева
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