Губернатор раскрыл подробности попытки атаки дронов ВСУ на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: система ПВО отразила атаку дронов на объекты ТЭК

Система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», — раскрыл подробности попытки атаки глава региона.

В ночь на пятницу, 9 февраля, системы ПВО сбили над территорией России 19 беспилотников. По сообщению оборонного ведомства, беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России — Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край. Над акваторией Черного моря уничтожили шесть беспилотников, добавили там.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.