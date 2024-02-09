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20:30, 9 февраля 2024Спорт

ISU объяснил перераспределение медалей на Олимпиаде-2022 по итогам дела Валиевой

ISU: перераспределение медалей командного турнира ОИ соответствует решению CAS

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил перераспределение медалей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх (ОИ) 2022 года в Пекине по итогам допингового дела россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

В ISU заявили, что решение основано на всесторонней оценке экспертов-юристов и соответствует вердикту комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS). Они подчеркнули, что данное решение может негативно отразиться на рейтинге сборных.

30 января ISU перераспределил медали командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

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      Анастасия Борисова
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