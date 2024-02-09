С кадровым голодом столкнулась еще одна российская отрасль

РСТ: российская гостиничная отрасль столкнулась с острейшим кадровым дефицитом

За последний год представители российской гостиничной отрасли столкнулись с острейшим кадровым дефицитом. Об этом заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин. Его слова приводит «Интерфакс».

Как уточнил эксперт, в настоящее время во многих российских регионах соотношение вакансий и соискателей вдвое меньше нормы. Сейчас в среднем на одну вакансии откликаются около трех человек вместо оптимального уровня в 5-6 кандидатов. «Показатель говорит об острейшем дефиците кадров в нашей сфере», — посетовал Мусакин.

В качестве одной из главных причин кадрового голода он назвал небольшие зарплаты в отрасли, которые заметно отстают от ожиданий соискателей. «В сентябре 2023 года средняя зарплата (в гостиничной сфере — прим. «Ленты.ру») подросла до 39,9 тысячи рублей при ожиданиях в 50 тысяч рублей», — заключил Мусакин.

Проблема кадрового голода за последний год стала одной из главных для российской экономики. В конце октября глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что с нехваткой персонала столкнулись две трети российских компаний. При этом хуже всего, по ее словам, положение дел к тому времени обстояло в обрабатывающей промышленности. На этом фоне она сочла кадровый дефицит главным тормозом для роста производства в России.